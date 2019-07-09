За первое полугодие 2019 года пассажиропоток в международных аэропортах Азербайджана составил 2,4 млн. человек. Из них 2 миллиона пришлось на Международный аэропорт Гейдар Алиев, что на 73 тысячи больше аналогичного показателя прошлого года, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Вторым по загруженности аэропортом стал Нахчыван - 284 тысячи пассажиров, третьим - аэропорт города Гянджи с пассажиропотоком 70 тысяч человек за первые шесть месяцев текущего года.

За текущий период 2019 года базовые авиаперевозчики AZAL и Buta Airways перевезли 853 тыс. и 234 тыс. пассажиров соответственно. Суммарно, это больше показателя предыдущего года примерно на 57 тысяч человек.

Число пассажиров на международных рейсах аэропорта Баку составило 1,76 млн., из них на долю AZAL пришлось 32,8%, Buta Airways - 13,2%. Доля иностранных авиакомпаний за указанный период составила 54%.

В настоящее время в Международный аэропорт Гейдар Алиев совершает прямые рейсы 31 пассажирская авиакомпания. В пятерку самых популярных перевозчиков в июне, помимо AZAL и Buta Airways также входят Turkish Airlines, Aeroflot и FlyDubai.

Отметим, что из аэропортов Гянджи и Нахчывана выполняются прямые рейсы в Москву и Стамбул. Также национальный авиаперевозчик AZAL выполняет регулярные прямые рейсы из Габалы и Ленкорани в Москву и обратно.

Международный аэропорт Гейдар Алиев (IATA: GYD) - крупнейший аэропорт в Азербайджане и регионе по объемам пассажирских и грузовых перевозок, взлетно-посадочных операций, площади аэровокзального комплекса и мощности грузового комплекса.

Три года подряд воздушная гавань столицы возглавляет список самых лучших по уровню предоставляемых услуг среди всех аэропортов России и стран СНГ по версии Skytrax World Airport Awards, а также удостоен максимальной оценки "5 Звезд". В 2019 году Международный аэропорт Гейдар Алиев назван лучшим аэропортом с пассажиропотоком до 10 миллионов по версии Sky Travel Awards.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!