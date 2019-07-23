https://news.day.az/economy/1140724.html Buta Airways изменил график авиарейсов Баку-Тбилиси
Buta Airways изменил график авиарейсов Баку-Тбилиси
В связи с ограничениями в воздушном пространстве Грузии в расписании рейсов Баку-Тбилиси-Баку авиакомпании Buta Airways внесены изменения.
Как передает Day.Az, об этом передает во вторник Trend со ссылкой на официальную страницу авиакомпании в Facebook.
В начале августа полеты будут выполняться в соответствии со следующим графиком:
3-9 августа (по местному времени):
J2 9223 (Баку-Тбилиси) - Вылет: 11:10, Прилет: 12:20
J2 9223 (Тбилиси- Баку) - Вылет: 13:20, Прилет: 14:30
3-5 августа (по местному времени):
J2 9225 (Баку-Тбилиси) - Вылет: 23:10, Прилет: 00:20
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре