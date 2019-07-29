https://news.day.az/economy/1142479.html Джавид Гурбанов о первом запуске пассажирских поездов по Баку-Тбилиси-Карс "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) готовы начать пассажироперевозки по маршруту Баку-Тбилиси-Карс (БТК).
Джавид Гурбанов о первом запуске пассажирских поездов по Баку-Тбилиси-Карс
"Азербайджанские железные дороги" (АЖД) готовы начать пассажироперевозки по маршруту Баку-Тбилиси-Карс (БТК).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель АЖД Джавид Гурбанов.
По словам Гурбанова, новые составы уже находятся в Баку.
"Но не все зависит от нас. Нужно, чтобы были готовы и грузинская, и турецкая стороны", - сказал он.
Также председатель отметил, что для запуска пассажирских составов по БТК необходимо решить и таможенные вопросы.
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