"Азербайджанские железные дороги" (АЖД) готовы начать пассажироперевозки по маршруту Баку-Тбилиси-Карс (БТК).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель АЖД Джавид Гурбанов.

По словам Гурбанова, новые составы уже находятся в Баку.

"Но не все зависит от нас. Нужно, чтобы были готовы и грузинская, и турецкая стороны", - сказал он.

Также председатель отметил, что для запуска пассажирских составов по БТК необходимо решить и таможенные вопросы.

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