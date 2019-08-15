С первого сентября 2019 года все рейсы Buta Airways в Тегеран будет принимать новый терминал Salam международного аэропорта Imam Khomeini. Об этом сообщает Trend со ссылкой на авиакомпанию, передает Day.Az.

Пассажиры, которые уже приобрели билеты, будут уведомлены.

Отметим, что рейсы Buta Airways в столицу Ирана выполняются ежедневно.

Buta Airways была создана в декабре 2016 года. Первый рейс компании был осуществлен первого сентября 2017 года. Авиакомпания базируется в Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку, а ее авиапарк состоит из самолетов Embraer.

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