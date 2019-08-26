Международный колледж DevEducation объявил о старте набора студентов для обучения IT-специальностям с дальнейшим трудоустройством лучших студентов в IT-компаниях. Первая школа IT-проекта откроется в Азербайджане 16 сентября. Специальности, по которым объявлен набор - FrontEnd Development (разработка внешних интерфейсов), Quality Assurance (Тестирование ПО), Mobile Development (Разработка для мобильных устройств).

"Мы возлагаем большие надежды на азербайджанское направление, поскольку страна - одна из стержневых в регионе с точки зрения развития сферы интернет-технологий, - говорит операционный директор проекта Дмитрий Дригайло. - Наша цель - дать возможность развиваться в новой перспективной профессии и предложить по окончании курсов лучшим выпускникам пройти собеседование и устроиться на работу в международных IT-компаниях".

В колледже DevEducation реализована грантовая модель обучения, распространённая в западных странах. Основную часть стоимости обучения оплачивают компании-партнёры колледжа, заинтересованные по окончании обучения получить обученного и получившего практические навыки специалиста. Студент же вносит символическую плату, что дополнительно мотивирует его присутствовать на занятиях и не лениться при выполнении домашних заданий. Большинство студентов по окончании обучения получают приглашение на стажировку в IT-компании и, в дальнейшем, приглашение устройства на работу.

Международный IT-колледж DevEducation является образовательным некоммерческим проектом, созданным в 2017 году. Его цель - научить всех желающих актуальным IT-специальностям. На занятиях с учащимися работают преподаватели с реальным опытом в IT, дающие практические знания и навыки работы в команде.

Школа является партнером нескольких международных компаний IT-индустрии. Обучение в DevEducation проходит в очной форме. Обучение осуществляется по различным специальностям: основы программирования C #, BackEnd, QA- тестирование, FrontEnd, Java, Mobile Xamarin, React Native и др. Продолжительность каждого курса от 2 до 4 месяцев.

DevEducation работает с 2017 года. Первой страной на постсоветском пространстве, в котором колледж начал работу, стала Украина. Также проект работает в России. Общее количество выпускников проекта превысило 450 человек, 87% из которых трудоустроены в сфере IT.

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