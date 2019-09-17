Азербайджанская авиакомпания Buta Airways приступила к продаже билетов на летние авиарейсы 2020 года. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на компанию.

По сообщению, авиабилеты продаются по шести направлениям: Казань, Тбилиси, Санкт-Петербург, Стамбул, Тегеран и Минеральные воды.

Дополнительную информацию можно получить на сайте.

Buta Airways - первая низкобюджетная авиакомпания Азербайджана, структурное подразделение в составе ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL). Флот авиакомпании состоит из современных самолетов Embraer. Авиакомпания базируется в Баку, в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

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