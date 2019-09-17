https://news.day.az/economy/1157107.html Азербайджанская Buta Airways открыла продажу на летние авиарейсы
Азербайджанская Buta Airways открыла продажу на летние авиарейсы
Азербайджанская авиакомпания Buta Airways приступила к продаже билетов на летние авиарейсы 2020 года. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на компанию.
По сообщению, авиабилеты продаются по шести направлениям: Казань, Тбилиси, Санкт-Петербург, Стамбул, Тегеран и Минеральные воды.
Дополнительную информацию можно получить на сайте.
Buta Airways - первая низкобюджетная авиакомпания Азербайджана, структурное подразделение в составе ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL). Флот авиакомпании состоит из современных самолетов Embraer. Авиакомпания базируется в Баку, в Международном аэропорту Гейдар Алиев.
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