https://news.day.az/economy/1164627.html Иранский депутат о значении Ардебильской железной дороги для коридора Север-Юг
Иранский депутат о значении Ардебильской железной дороги для коридора Север-Юг
Подведение железной дороги из провинции Ардебиль на северо-западе Ирана к Билясуварской таможне считается самым логичным и экономически целесообразным решением в рамках коридора Север-Юг.
Об этом сказал İRNA депутат парламента Ирана и представитель комитета обустройства Сюдейф Бадри, передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, укладка 15 километров рельсов на Ардебильской железной дороге начнется во время визита президента Хасана Роухани в Ардебиль в ближайшее время
Бадри добавил, что по прогнозам проект будет введен в эксплуатацию в следующем году.
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