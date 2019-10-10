Подведение железной дороги из провинции Ардебиль на северо-западе Ирана к Билясуварской таможне считается самым логичным и экономически целесообразным решением в рамках коридора Север-Юг.

Об этом сказал İRNA депутат парламента Ирана и представитель комитета обустройства Сюдейф Бадри, передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, укладка 15 километров рельсов на Ардебильской железной дороге начнется во время визита президента Хасана Роухани в Ардебиль в ближайшее время

Бадри добавил, что по прогнозам проект будет введен в эксплуатацию в следующем году.

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