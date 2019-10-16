Азербайджанский лоукостер Buta Airways открывает еще одно направление на Ближнем Востоке.

В рамках зимнего расписания с 30 октября 2019 года по 28 марта 2020 года авиакомпания будет выполнять прямые рейсы в Бахрейн два раза в неделю - средам и субботам.

Новые рейсы позволят привлечь дополнительный поток туристов в Азербайджан. В то же время, и сам Бахрейн привлекает путешественников древними памятниками, разнообразной природой и отличным дайвингом. В столице Бахрейна Манаме также проходит ежегодное гран-при "Формулы-1".

Отметим, что ранее лоукостер запустил прямые рейсы в города Саудовской Аравии - Эр-Рияд и Даммам.

Открытие новых направлений будет способствовать как дополнительному притоку туристов из стран Персидского залива в Азербайджан, так и укреплению деловых связей между двумя странами. В ближайшее время лоукостер Buta Airways планирует открыть прямые рейсы и в ряд других городов в странах Ближнего Востока.

Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте, а также в офисах продаж авиакомпании.

Онлайн-регистрация на сайте открывается за 24 часа, закрывается за 2 часа до вылета и во всех тарифах является бесплатной.

Следить за новостями и обновлениями можно на официальных страницах Buta Airways в социальных сетях:

Buta Airways - первая низкобюджетная авиакомпания Азербайджана, структурное подразделение в составе ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL). Основана в декабре 2016 года. Первый рейс выполнен 1 сентября 2017 года. Флот авиакомпании состоит из современных самолетов Embraer. Авиакомпания базируется в Баку, в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

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