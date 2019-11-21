Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, прибывший в Москву для участия в юбилейном X Азербайджано-Российском межрегиональном форуме, рассказал "Вестнику Кавказа" об актуальном состоянии и перспективах сотрудничества Ставрополья с Азербайджанской Республикой, передает Day.Az.

"Я лично буду участвовать и выступать на форуме. Для нас очень важен опыт Азербайджана в части производства овощей. Сегодня пытаемся договориться, чтобы реанимировать проект строительства тепличного хозяйства "Восточный" в Левокумском районе. Мы очень хотим, чтобы это направление поддерживалось. Вне сомнения, традиционные наши точки взаимодействия - это поставка сельхозпродукции, в основном, зерна, в Азербайджан", - прежде всего сообщил он.

"Мы будем вести переговоры о том, чтобы помимо чистого зерна поставлять в Азербайджан и семена. Мы очень сильно нарастили семенной комплекс, в Новоселицком районе действуют отличные заводы, и мы стремимся к тому, чтобы увеличить их объемы производства хотя бы в 10 раз, для нас это было бы хорошим подспорьем в экономике. Семена - это прибыльная часть экономики Ставропольского края", - добавил Владимир Владимиров.

"Традиционной темой переговоров является отдых туристов из Азербайджана на территории Кавказских Минеральных Вод и инвестиции в туристическую инфраструктуру края. Сейчас мы строим четыре объекта, по пятому будем договариваться: в Ессентуках за санаторием "Воронеж" планируется возвести девятиэтажный корпус еще одного санатория на деньги азербайджанских бизнесменов", - рассказал губернатор Ставропольского края.

Также он поддержал реализацию проекта Международного транспортного коридора "Север-Юг". "Этот железнодорожный выход через Азербайджан и Иран в Индию будет для Ставрополья возможностью международного доступа на огромный рынок. В целом, для Кавказа, для юга России это очень важный проект, мы все радеем за его реализацию", - заключил Владимир Владимиров