Лоукостер Buta Airways с 23 декабря 2019 года начнет выполнять прямые рейсы из Баку в город Львов.

Таким образом, число направлений авиакомпании в Украине достигнет четырех. Buta Airways уже выполняет рейсы в Киев, Харьков и Одессу.

Львов называют культурной столицей Украины. Старый город Львова представляет собой удивительно гармоничный европейский уголок. Сюда приезжают, чтобы погулять по центру, сходить в музеи, послушать многочисленных уличных музыкантов и познакомиться с очень богатой культурой Западной Украины.

Рейсы во Львов будут выполняться по понедельникам и четвергам.

Минимальный тариф в одну сторону, как и по остальным направлениям авиакомпании, составит 29 евро (в одну сторону).

Авиабилеты уже можно приобрести на официальном сайте, а также в офисах продаж авиакомпании.

Будучи лоукостером в минимальном тарифе "Бюджет" такие дополнительные услуги, как провоз багажа, ручной клади, горячее питание на борту, регистрация в аэропорту, а также выбор места в самолете предлагаются в качестве платных опций.