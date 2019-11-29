Лоукостер Buta Airways с 23 декабря 2019 года начнет выполнять прямые рейсы из Баку в город Львов.  

Таким образом, число направлений авиакомпании в Украине достигнет четырех. Buta Airways уже выполняет рейсы в Киев, Харьков и Одессу. 

Львов называют культурной столицей Украины. Старый город Львова представляет собой удивительно гармоничный европейский уголок. Сюда приезжают, чтобы погулять по центру, сходить в музеи, послушать многочисленных уличных музыкантов и познакомиться с очень богатой культурой Западной Украины. 

Рейсы во Львов будут выполняться по понедельникам и четвергам. 

Минимальный тариф в одну сторону, как и по остальным направлениям авиакомпании, составит 29 евро (в одну сторону). 

Авиабилеты уже можно приобрести на официальном сайте, а также в офисах продаж авиакомпании. 

Будучи лоукостером в минимальном тарифе "Бюджет" такие дополнительные услуги, как провоз багажа, ручной клади, горячее питание на борту, регистрация в аэропорту, а также выбор места в самолете предлагаются в качестве платных опций.  

Тариф "Супер" включает провоз багажа (до 23 кг), ручной клади (до 10 кг), а также бесплатную регистрацию в аэропорту.  

Онлайн-регистрация на сайте открывается за 24 часа, закрывается за 2 часа до вылета и во всех тарифах является бесплатной.  

Следить за новостями и обновлениями можно на официальных страницах Buta Airways в социальных сетях: 

Buta Airways - первая низкобюджетная авиакомпания Азербайджана, структурное подразделение в составе ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL). Основана в декабре 2016 года. Первый рейс выполнен 1 сентября 2017 года. Флот авиакомпании состоит из современных самолетов Embraer. Авиакомпания базируется в Баку, в Международном аэропорту Гейдар Алиев.  

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