AccessBank по старой и доброй традиции не оставил своих клиентов без подарков перед Новым годом. Новое предложение банка превратит вашу зиму в весну!

Так, клиенты, воспользовавшиеся кампанией "Превратите зиму в весну", проводимой AccessBank в преддверии Нового года, смогут взять бизнес- и потребительские кредиты по выгодным условиям. Согласно условиям кампании, клиенты могут начать оплату по кредитам через 3 месяца.

Воспльзуйтесь выгодными предложениями AccessBank-a и превратите зиму в весну.

Более подробную информацию о кампании можно найти на официальном сайте банка, на страницах Facebook и Instagram, а также по номеру 151.