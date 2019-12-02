https://news.day.az/economy/1181423.html Превратите зиму в весну с AccessBank (R)
Превратите зиму в весну с AccessBank (R)
AccessBank по старой и доброй традиции не оставил своих клиентов без подарков перед Новым годом. Новое предложение банка превратит вашу зиму в весну!
Так, клиенты, воспользовавшиеся кампанией "Превратите зиму в весну", проводимой AccessBank в преддверии Нового года, смогут взять бизнес- и потребительские кредиты по выгодным условиям. Согласно условиям кампании, клиенты могут начать оплату по кредитам через 3 месяца.
Воспльзуйтесь выгодными предложениями AccessBank-a и превратите зиму в весну.
Более подробную информацию о кампании можно найти на официальном сайте банка, на страницах Facebook и Instagram, а также по номеру 151.
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