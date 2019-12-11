В Москве состоялась встреча председателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавида Гурбанова с гендиректором ОАО "Российские железные дороги" Олегом Белозеровым, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

В ходе встречи Олег Белозеров рассказал о текущем состоянии двустороннего сотрудничества между железными дорогами и, отметив положительную динамику, назвав укрепление международных транспортных коридоров одной из важных задач, глава РЖД особо подчеркнул значимость в этой сфере маршрута Международного транспортного коридора "Север-Юг", проходящего по западной части Каспийского моря. Обсужден проект синергии потенциала Транссибирской магистрали и возможностей БТК в формате "Восток-Запад", относительно развития которого были получены рекомендации от глав обоих государств на полях Второй международной конференции "Один пояс - один путь" в апреле этого года в Пекине.

В свою очередь, Джавид Гурбанов проинформировал главу РЖД о проделанной по этим проектам работе, отметив при этом, что деятельность по всем трем проектам успешно продолжается. Также в ходе встречи были обсуждены вопросы технического, технологического и организационного характера в целях выработки совместного интегрированного логистического продукта по указанным маршрутам. Согласован план совместных действий, включающий в себя участие на выставках, конференциях, брифингах и других рекламных мероприятиях в целях продвижения проектов. В ближайшее время такие мероприятия планируется провести в Нью-Дели (Индия) в конце января и Токио (Япония) - в третьей декаде декабря.