В январе этого года в Азербайджане произведено валового внутреннего продукта (ВВП) на 6 520,2 млн. манатов, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 2,4%.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по статистике, за отчетный период добавленная стоимость в ненефтяном секторе выросла на 4,9%, в нефтегазовом секторе понизилась на 0,7%.

В этот период во всех отраслях экономики, кроме строительного сектора, наблюдался рост производства. В сфере промышленности добавленная стоимость увеличилась на 44,2%, торговли, ремонта транспортных средств - на 9,9%, транспорта и складского хозяйства - на 6,9%, строительства - на 4,6%, сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства - на 2,9%, размещения туристов и общественного питания - на 2,6%, информации и связи на 1,9%, других сфер услуг - на 19%, чистый налог на продукцию и импорт составил 8% от ВВП.

ВВП на душу населения составил 655,3 манатов.