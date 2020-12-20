Италия покажет пример всей Европе

Италия рассматривает Азербайджан в качестве основного торгового партнера на Южном Кавказе. После обретения нашей страной государственной независимости двусторонние отношения между Азербайджаном и Италией приобрели устойчивый и долгосрочный характер. Стоит отметить, что в 1997 году Италия впервые открыла своё представительство среди республик Южного Кавказа в Азербайджане.

Об этом Day.Az сказал член рабочей группы по межпарламентским связям с Италией Джавид Османов.

Депутат напомнил, что с целью создания электроэнергетической инфраструктуры на освобожденных территориях Карабаха с участием главы ОАО "Азерэнержи" Баба Рзаева, главы итальянской компании "Ansaldo Energia" Марино Гисеппена и посла Италии в нашей стране Аугусто Массари был подписан договор о взаимном сотрудничестве в формате видеоконференции.

"Таким образом, Италия стала второй страной после Турции, компании которой будут осуществлять проекты в освобожденном Карабахе. Согласно договору, "Ansaldo Energia" обеспечит оборудованием четыре подстанции мощностью 110 кВ каждая, которые будут построены в Агдамском, Физулинском, Губадлинском и Кельбаджарском районах Азербайджана", - отметил он.

Парламентарий также добавил, что в первом полугодии 2020 года Азербайджан экспортировал самую большую продукцию в Италию среди стран ЕС.

"Если в 2007 году товарооборот между нашими странами составлял чуть более 1 млн. долларов, то объем внешнеторговых операций между Азербайджаном и Италией в январе-октябре нынешнего года составил 4,22 млрд. долларов. Цифры говорят сами за себя.

Во время 44-дневной карабахской войны Италия оказывала политическую поддержку нашей стране, депутатская группа этой страны посетила Азербайджан. Сенаторы ознакомились с результатами армянского обстрела Гянджи, последствиями оккупации Агдамского района. Поэтому участие Италии в восстановлении освобожденных азербайджанских территорий является еще одним подтверждением традиционных дружественных связей между нашими странами и должно стать примером для всей Европы", - заключил Джавид Османов.

Абдул Керимханов