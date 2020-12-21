https://news.day.az/economy/1300295.html Обнародованы средства, которые будут выделены в следующем году Резервному фонду Президента
Обнародованы средства, которые будут выделены в следующем году Резервному фонду Президента
Обнародованы средства, которые будут выделены из госбюджета на 2021 год Резервному фонду Президента.
Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в представленном в Милли Меджлис законопроекте "О госбюджете Азербайджанской Республики на 2021 год".
Согласно законопроекту, с целью финансирования ряда непредусмотренных в госбюджете важных расходов в госбюджете на 2021 год для Резервного фонда Президента Азербайджанской Республики предусмотрено 475,0 млн. манатов, для Резервного фонда госбюджета - 110,0 млн. манатов.
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