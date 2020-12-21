Обнародованы средства, которые будут выделены в следующем году Резервному фонду Президента

Обнародованы средства, которые будут выделены из госбюджета на 2021 год Резервному фонду Президента.

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в представленном в Милли Меджлис законопроекте "О госбюджете Азербайджанской Республики на 2021 год".

Согласно законопроекту, с целью финансирования ряда непредусмотренных в госбюджете важных расходов в госбюджете на 2021 год для Резервного фонда Президента Азербайджанской Республики предусмотрено 475,0 млн. манатов, для Резервного фонда госбюджета - 110,0 млн. манатов.