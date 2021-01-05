В январе-ноябре 2020 года товарооборот Азербайджана с пятью основными торговыми партнерами составил 13,236 миллиарда долларов, или 58,2 процента всего товарооборота страны, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на отчет Государственного таможенного комитета (ГТК).

Италия сохранила статус крупнейшего торгового партнера Азербайджана с товарооборотом в размере 4,462 миллиарда долларов (с удельным весом 16,62 процента). Затем следуют Турция - 3,91 миллиарда долларов (17,19 процента), Россия - 2,417 миллиарда долларов (10,63 процента), Китай - 1,702 миллиарда долларов (7,49 процента) и Германия - 745,72 миллиона долларов (3,28 процента).

Сравнительная таблица ТОП-5 торговых партнеров Азербайджана:

Январь-ноябрь 2020 года Январь-ноябрь 2019 года Страны Товарооборот (тыс. $) Удельный вес (%) Страны Товарооборот (тыс. $) Удельный вес (%) Италия 4 462 562,48 19,62 Италия 5 743 008,77 18,71 Турция 3 910 472,69 17,19 Турция 4 026 707,40 13,12 Россия 2 417 606,05 10,63 Россия 2 730 529,94 8,90 Китай 1 702 749,09 7,49 Китай 1 941 978,23 6,33 Германия 745 728,84 3,28 Германия 1 560 076,31 5,08

За отчетный период больше всего продукции Азербайджан приобрел из России - на 1,772 миллиарда долларов (удельная доля от всего импорта - 18,31 процента). Далее следуют: Турция - 1,403 миллиарда долларов (14,49 процента), Китай - 1,273 миллиарда долларов (13,15 процента), США - 592,87 миллиона долларов (6,12 процента) и Германия - 513,456 миллиона долларов (5,3 процента).

Главным потребителем азербайджанской продукции за этот период вновь стала Италия - в объеме 4,098 миллиарда долларов (31,38 процента от всего экспорта). Следом идут Турция - 2,506 миллиарда долларов (19,19 процента), Россия - 644,66 миллиона долларов (4,94 процента), Греция - 467,53 миллиона долларов (3,58 процента) и Хорватия - около 448,8 миллиона долларов (3,44 процента).

В целом в январе-ноябре 2020 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил 22,746 миллиарда долларов США, что на 25,8 процента меньше аналогичного показателя 2019 года.

Сальдо внешнеторгового оборота в годовом исчислении сократилось на 22,9 процента, но тем не менее осталось положительным, составив 5,919 миллиарда долларов США.