Орхан Мамедов и Клод Хейги обсудили расширение деятельности швейцарско-азербайджанской торговой палаты

Агентство Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) продолжает проводить встречи с местными и зарубежными предпринимателями в целях расширения связей и реализации новых бизнес-инициатив, сообщили в понедельник Day.Az в агентстве.

В сообщении отмечается, что председатель правления агентства Орхан Мамедов встретился с президентом швейцарско-азербайджанской торгово-промышленной палаты Клодом Хейги.

На встрече, организованной в онлайн-формате, состоялся обмен мнениями о расширении деятельности палаты, привлечении в палату компаний из обеих стран, а также организации совместных мероприятий с участием предпринимателей.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, в январе - апреле 2022 года товарооборот со Швейцарией превысил 144,166 миллиона долларов, в то время как этот показатель в аналогичном периоде прошлого года составил 92,157 миллиона долларов (рост за год на 56,43 процента).