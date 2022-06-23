Так выглядит строительство новой дороги в Шушу

Государственное агентство автомобильных дорог ускоренными темпами продолжает строительство автодороги Ахмедбейли-Физули-Шуша в рамках проекта реконструкции и восстановления освобожденных территорий, утвержденного распоряжением Президента Азербайджана.

Об этом сообщили Day.Az в Государственном агентстве автодорог Азербайджана.

В сообщении отмечается, что протяженность трассы, строящейся в соответствии с первой технической категорией, составляет 81,6 километра. Дорога на разных участках будет иметь четыре и шесть полос движения.

В рамках выполненных работ проложено 137 водоотводов, построено 30 подземных переходов, семь автомобильных мостов, семь тоннелей общей протяженностью 6 358 метров, а также девять виадуков.