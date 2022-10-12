Большинство судов на Каспии пользуется услугами азербайджанских спутников связи

Сегодня большинство судов, плавающих в Каспийском море, пользуется услугами азербайджанских спутников связи.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель правления Космического агентства Азербайджана Самеддин Асадов на IV Евразийской конференции "Инновации в минимизации природных и техногенных рисков".

По его словам, многие государственные учреждения широко пользуются услугами космических спутников.

"Летом текущего года в Азербайджане произошли лесные пожары. Через космические спутники мы работали совместно с государственными структурами, чтобы определить направление и тип возникающих пожаров. Наряду с этим, у нас также есть отчет, связанный с изменениями климата. С помощью спутника "Azersky" мы можем внести вклад в деятельность министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана по вопросам изменений в водных ресурсах, засоления, опустынивания и лесного фонда в нашей стране", - сказал Асадов.

Также он отметил, что спутниковые данные широко используются в восстановительно-строительных работах на освобожденных территориях, прокладке магистральных линий, создании электросетевых хозяйств.