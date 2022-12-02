Бакинский порт играет особую роль в развитии Среднего коридора

Бакинский международный морской порт играет особую роль в развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), или так называемого Среднего коридора.

Об этом сказал посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко в ходе церемонии открытия проекта "Поддержка совершенствования операционных возможностей Бакинского порта и реализация концепции "Зеленый порт", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Михалко подчеркнул важность сотрудничества ЕС с Азербайджаном в сфере транзита и логистики.

"Уже сейчас мы видим значительное увеличение потока грузов по Среднему коридору и знаем, что этот рост продолжится в ближайшие годы", - сказал он.

ЕС тесно сотрудничает с правительством Азербайджана и в частности министерством экономики для организации рабочей группы высокого уровня по экономическим инвестициям, добавил Михалко.

Евросоюз также намерен поддерживать инициативу Бакинского порта по переходу на "зеленые" технологии.

"В этом плане ведутся переговоры с портом для установки солнечных батарей на его территории", - отметил посол.

По его словам, компании из стран ЕС могут поделиться с азербайджанскими компаниями своим опытом.

"Сотрудничество уже существует и будет развиваться. Некоторые транспортные линии уже проходят через этот порт - как в ЕС, так и в обратном направлении", - сказал посол.