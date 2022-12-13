https://news.day.az/economy/1518966.html Участие бизнес-сообщества и госсектора важно для превращения Азербайджана в инновационный центр региона - Рашад Набиев
Участие бизнес-сообщества и госсектора важно для превращения Азербайджана в инновационный центр региона - Рашад Набиев
Участие бизнес-сообщества, гражданского общества, а также государственного сектора очень важно для превращения Азербайджана в инновационный центр региона.
Об этом сказал во вторник министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев в ходе Инновационного саммита, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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