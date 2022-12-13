В Азербайджане предложено перейти к новой модели в области инноваций

В Азербайджане необходимо перейти к "догоняющей" модели в области инноваций.

Об этом сказал сегодня генеральный исполнительный директор Азербайджанского инвестиционного холдинга Руслан Алиханов в ходе Инновационного саммита, передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

"В этом году ВВП Азербайджана превысит 110 миллиардов манатов (около 64,7 миллиардов долларов), мы довольно быстро продвигаемся вперед. На сегодня рост ВВП Азербайджана находится на уровне 5,2 процента, а уровень бедности фактически ниже 5 процентов", - сказал он.

По словам Алиханова, Азербайджанский инвестиционный холдинг уделяет особое внимание исследованиям и разработкам. Так, например, была создана Единая информационная система, которая ежемесячно и еженедельно отслеживает все ключевые параметры работы государственных предприятий.

Он подчеркнул, что финансовые результаты компаний, состоящих в Азербайджанском инвестиционном холдинге, на сегодня являются положительными.