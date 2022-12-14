Назван объем инвестиций Швейцарии в нефтегазовую сферу Азербайджана

Азербайджан заинтересован в дальнейшем развитии сотрудничества в сфере энергетики со Швейцарией.

Об этом сказал первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев на азербайджано-швейцарском бизнес-форуме, передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

"Об этом свидетельствует и меморандум о взаимопонимании, подписанный между нашими странами. За последнее время Швейцария инвестировала в нефтегазовую сферу Азербайджана 48 миллионов евро", - сказал замминистра.

Он также отметил значительную роль дочерней компании SOCAR в Швейцарии.

Говоря о сотрудничестве двух стран, Эльнур Алиев подчеркнул, что стороны намерены расширить политическое, экономическое и культурное сотрудничество на уровне парламентов и ведущих министерств.

"28 документов, подписанных между нашими странами, обеспечат дальнейшее развитие в сфере бизнеса", - добавил замминистра.