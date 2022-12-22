Odero - новая платежная система «Koç Holding» в Азербайджане!

ООО "Token Azerbaijan", продвигающая бренд Odero под девизом "Если бизнесмен захочет, он сделает!", является одной из компаний группы "Koç Holding", входящей в список Forbes 500, действующей в Азербайджане в сфере Fintech (финансовых технологий). Предлагая инновационный подход к онлайн-платежам, Odero намеревается вывести на рынок новую финансовую практику и упростить онлайн-продажи. Компания предлагает абсолютно надежный, быстрый и практичный способ цифровых платежей между бизнесменами и их клиентами через свои сервисы Интернет-магазина и приема онлайн-платежей.

Согласно статистике, число онлайн-сделок купли-продажи в мире растет с каждым годом. Ожидается, что к концу 2022 года объем онлайн-торговли достигнет 5,5 трлн долларов США, увеличившись на 12 % в сравнении с прошлым годом. По данным Центрального банка, в этом году объем онлайн-торговли в Азербайджане удвоился.

Практика онлайн-покупок, начавшая быстро расширяться с периода пандемии, продолжает расти.

Пандемия показала владельцам традиционного офлайн-бизнеса риск мгновенной приостановки их операций, а также возможности для роста при переходе в режим онлайн. Предприятия, перешедшие в тот период на онлайн-торговлю, превратив риск в возможность, пострадали меньше. Они не столкнулись с перебоями в процессе продаж и в настоящее время продолжают увеличивать объемы онлайн-торговли, принимая заказы как через социальные сети, так и через веб-сайт. Владельцам традиционного бизнеса крайне важно выходить в Интернет, чтобы избежать тех же последствий в аналогичной ситуации.

Бизнесмены, желающие оценить возможность перехода в режим онлайн, могут сделать это при помощи Odero.

Услуги, предлагаемые Odero:

- Удобные для бизнеса Интернет-магазин и мобильное приложение;

- Virtual POS для совершения онлайн-продаж;

- Оплата по ссылке при продаже через социальные сети.

Virtual POS позволяет бизнесменам принимать платежи на своем веб-сайте с помощью любой дебетовой или кредитной карты, а подключившись к платежной службе Link, можно принимать платежи, введя информацию о продукте, преобразовав ее в ссылку и отправив клиенту.

Система приема платежей быстрая, безопасная и соответствует мировым стандартам. Транзакции постоянно отслеживаются, подозрительные случаи немедленно расследуются, и угрозы ликвидируются.

Для получения дополнительной информации об Odero и подключении: (012) 310 57 10.

Веб-сайт: Odero.az.