Экономика Азербайджана преодолела пандемийный кризис и показывает хорошие темпы роста

Сотрудничество Азербайджана и России развивается по всем основным направлениям: в области региональной безопасности, торговли и инвестиций, транспорта и логистики, туризма и контактов между людьми. Два наших правительства оказались в ситуации, когда важно не столько открыть новые сферы сотрудничества, сколько устранить или снизить ненужные дополнительные издержки, с которыми сталкиваются в рамках расширяющегося взаимодействия представители органов государственной власти, бизнеса и гражданского общества.

Об этом сказал в беседе с Day.Az доктор экономических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Станислав Ткаченко, комментируя подписание в понедельник в Баку Дорожной карты по развитию ключевых направлений азербайджано-российского сотрудничества.

По словам российского экономиста, значение экономического сотрудничества Азербайджана и России было подтверждено тем, что российскую делегацию в Баку приняли и провели переговоры высшие руководители государства: Президент Ильхам Алиев, глава правительства Али Асадов, а также отвечающий в правительстве Азербайджана за отношения с Россией вице-премьер Шахин Мустафаев.

"Искусство государственного управления требует эффективного использования ограниченных бюджетных и институциональных ресурсов для решения наиболее важных и острых задач. Думаю, что в рамках Дорожной карты на 2024-2026 гг. будут решаться именно такие среднесрочные задачи и проблемы. К их числу следует отнести: расширение транспортно-логистических связей в двустороннем формате, а также в рамках использования транзитного потенциала Азербайджана; поощрение инвестиций в промышленность и сферу услуг, включая туризм; расширение торговли сельскохозяйственной продукцией, включая поставки российского зерна и азербайджанской растениеводческой продукции, а также яиц; энергетическое сотрудничество, включая совместные проекты по освоению нефтегазовых ресурсов Каспия.

Отвечая на вопрос о выросшем в 2023 году на 17,5% товарообороте между нашими странами и попытках списать это на "обход санкций", наш собеседник отметил, что тематика обхода санкций, по понятным причинам, не является транспарентной и открытой для изучения, поэтому оценивать "вклад" Азербайджана он не может. Однако, зная масштабы российско-азербайджанской торговли, оцениваемой в миллионах тонн грузов или в миллиардах долларов стоимости, можно понять, что поставки подсанкционных товаров осуществляются, скорее, по другим направлениям, подчеркнул Ткаченко. Среди них, по его словам, особенно выделяются центрально-азиатское (из Китая через Казахстан и Кыргызстан), а также дальневосточное (из государств Азиатско-Тихоокеанского региона через порты Приморья).

Основной же причиной быстрого роста двусторонней торговли наших стран в 2022-2023 гг. Станислав Ткаченко считает успешный выход их экономик из пандемийного кризиса (2020-2021 гг.), а также в относительно неплохих темпах экономического роста.

"Напомню, что по оценкам экспертов рост экономики Азербайджана в 2023 году превысил 1%, а российская экономика показала темпы роста немногим менее 4%. Этот позитивный фон является существенной причиной для частного бизнеса и госкорпораций двух наших стран при рассмотрении планов расширения торгово-инвестиционного сотрудничества на среднесрочную перспективу", - сказал эксперт.

Что касается ситуации на маршруте коридора Север-Юг, то, как отметил российский экономист, в условиях кризиса в Красном море, а также вокруг Сектора Газа значение МТК резко возросло.

"Эксперты многие годы говорили о том, что транспортных коридоров много не бывает, и что для каждого из них, построенного по правильному маршруту и оборудованного всеми технологиями, обязательно наступит момент успеха. Это полностью справедливо в отношении коридора Север-Юг. Сейчас идет интенсивное наполнение этой прекрасной идеи реальными достижениями: новыми терминалами и портами, расширенными пограничными переходами, сближением стандартов статистики и фитосанитарных требований разных государств. Думаю, что пройдет всего несколько лет и объемы транспортировки грузов по этому маршруту будут измеряться десятками миллионов тонн в год, а объем перевозимых контейнеров достигнет нескольких миллионов TEU", - резюмировал профессор СПбГУ.

Лейла Таривердиева