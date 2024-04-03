В Европе замедлилась инфляция

По предварительной оценке, годовая инфляция в еврозоне по итогам марта 2024 года замедлилась до 2,4 процента. Об этом следует из данных Евростата, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Таким образом темпы роста потребительских цен в Европе стали минимальными с ноября прошлого года. Опрошенные порталом DailyFX аналитики ожидали, что в марте инфляция сохранится на уровне прошлого месяца - 2,6 процента.

В то же время безработица в зоне евро в феврале не изменилась по сравнению с показателем января - 6,5 процента, сказано в отчете статистического европейского агентства. Эксперты прогнозировали чуть меньшие значения - 6,4 процента.

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