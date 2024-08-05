Азербайджан и Кыргызстан обсудили подготовку к COP29.

Как сообщает в понедельник Day.Az, информацию об этом распространило министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Было отмечено, что на встрече состоялся обмен мнениями по подготовке к 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которую Азербайджан примет в этом году.

Во встрече приняли участие делегация во главе с министром природных ресурсов, экологии и технического контроля Кыргызской Республики Азисом Сапаралиевым и министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев.

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