Азербайджан и Кыргызстан обсудили подготовку к COP29
Азербайджан и Кыргызстан обсудили подготовку к COP29.
Как сообщает в понедельник Day.Az, информацию об этом распространило министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана.
Было отмечено, что на встрече состоялся обмен мнениями по подготовке к 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которую Азербайджан примет в этом году.
Во встрече приняли участие делегация во главе с министром природных ресурсов, экологии и технического контроля Кыргызской Республики Азисом Сапаралиевым и министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев.
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