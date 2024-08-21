Египет повышает цены на электроэнергию до 50 процентов в рамках соглашения с Международным валютным фондом (МВФ).

Как сообщает Day.Az, повышенные цены на электроэнергию будут распространяться на постоянных потребителей электроэнергии с 1 октября. Повышение составит от 14,45 процента до 50 процентов, сообщает Reuters.

Последнее повышение тарифов должно было вступить в силу в начале лета, но было отложено, поскольку страна столкнулась с нехваткой электроэнергии в связи с повышенным спросом на охлаждение помещений.

Египту необходимо импортировать мазута и природного газа на сумму около 1,18 миллиарда долларов, чтобы положить конец постоянным отключениям электроэнергии, усугубляемым последовательными волнами жары. Страна вырабатывает большую часть электроэнергии за счет сжигания природного газа.

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