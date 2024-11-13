Африканские Организации гражданского общества поделились ожиданиями от COP29 в Баку

В рамках COP29 в Баку было проведено мероприятие на тему "Ожидания африканских Организаций гражданского общества от COP29: Призыв к амбициозным новым коллективным количественным целям".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, на мероприятии было отмечено, что COP29 обладает значительным потенциалом для изменения глобальной климатической деятельности, особенно в важных областях механизмов финансирования и удовлетворения потребностей наиболее уязвимых сообществ.

Отмечено, что Организации гражданского общества Африки ждут от мирового сообщества выполнения обещаний и постановки более амбициозных и справедливых целей в области климатического финансирования.

Было подчеркнуто, что создание Новой коллективной количественной цели климатического финансирования должно быть согласовано с адаптационными амбициями Африки, которые в настоящее время обсуждаются на переговорах по Глобальной цели адаптации (GGA - The Global Goal on Adaptation).

Отмечается, что дух Парижского соглашения и императивы климатической справедливости должны лежать в основе новой коллективной количественной цели (NCQG).

Целью Панафриканского альянса за климатическую справедливость (PACJA) является призыв крупных развитых стран выполнить свои обещания по обязательствам, взятым на себя Парижским соглашением, обеспечить в Баку новую коллективную количественную цель и устойчивый поток климатического финансирования для решения климатического кризиса.

Цель здесь также состоит в том, чтобы продемонстрировать взаимную солидарность в COP29 для лучшего понимания и оценки основных вопросов, касающихся Африканского контекста, со стороны азербайджанских НПО и СМИ. Они требуют прямой климатической справедливости для достижения глобального равенства в климатических финансах.

Напомним, вчера состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.