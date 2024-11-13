Президент COP26 высоко оценил логистику в Баку

Президент COP26 Алок Шарма в своем аккаунте в социальной сети X поделился публикацией о 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, он поблагодарил за оказанный участникам COP29 теплый прием и хорошую логистику.

Алок Шарма подчеркнул важность определения на COP29 новой и амбициозной цели по климатическому финансированию.

Он заявил, что реализация этой цели должна быть возможной и надежной для развивающихся стран.

Отметив, что задержка c претворением предыдущего финансового обязательства в размере 100 млрд долларов подорвала доверие развивающихся стран, Алок Шарма подчеркнул важность своевременной и эффективной реализации финансовой цели, которая будет определена на COP29.