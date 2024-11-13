Азербайджан решительно поддерживает структуру Тройки.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики и главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев в ходе Диалога высокого уровня Тройки: Дорожная карта Миссии 1.5 к будущему совместного процветания.

"Я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы вновь подтвердить решительную поддержку Азербайджаном структуры Тройки. Мы также выражаем глубокую благодарность Объединённым Арабским Эмиратам и Бразилии за их неизменное сотрудничество. Вместе, в преддверии COP29, мы усердно работали в рамках своего мандата, и на протяжении года следовали четкой траектории, направленной на повышение амбиций, стимулирование политического импульса и устранение ключевых пробелов в области климатических действий", - подчеркнул Я.Рафиев.

Напомним, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему.

Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата. Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.