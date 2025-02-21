Ханкендинская швейная фабрика начнет производство ткани из местного сырья

На Ханкендинской швейной фабрике будет производиться ткань на основе местного хлопкового сырья.

Об этом сообщила Trend заведующая отделом по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Афет Тельмангызы, передает Day.Az.

По ее словам, общая инвестиционная стоимость проекта составляет 11 миллионов манатов.

"На сегодня инвестированы 5,5 миллиона манатов. Осуществляется промышленная кооперация для обеспечения фабрики сырьем. После того, как фабрика заработает на полную мощность, планируется создать производственный участок для производства тканей на основе местного хлопкового сырья. Здесь будет создано в целом 800 рабочих мест. На начальном этапе проекта трудоустроено 300 человек, прошедших профессиональное обучение", - сказала она.

Было отмечено, что с начала функционирования предприятия произведено около 50 тысяч футболок. В этом году запланировано произвести 924 тысячи футболок. В перспективе на Ханкендинской швейной фабрике планируется выпускать 3-5 миллионов единиц различных трикотажных изделий в год. Производимая на фабрике продукция также будет экспортироваться.

Добавим, что Ханкендинская швейная фабрика, являющаяся азербайджано-узбекским совместным предприятием, открывает новые возможности для развития легкой промышленности, укрепляет традиционные узы дружбы, братства и экономическое партнерство между нашими странами.

Напомним, что во время состоявшегося в Баку в ноябре прошлого года мероприятия СОР29 Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по видеосвязи открыли Ханкендинскую швейную фабрику.