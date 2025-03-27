В Азербайджане изучают перспективы водородной энергетики

SOCAR Green начала исследования для оценки потенциала производства "зеленого" водорода.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в ответ на запрос Trend в компании.

"Будучи приверженными снижению выбросов углерода и развитию возобновляемой энергетики, мы активно изучаем возможности производства "зеленого" водорода в стране. Для оценки его целесообразности нами запущены комплексные исследования, которые соответствуют более широким целям Азербайджана по диверсификации энергетического баланса и снижению зависимости от ископаемого топлива", - отметили в SOCAR Green.

Компания рассматривает различные варианты использования "зеленого" водорода, включая его экспорт, интеграцию с производством "зеленого" аммиака и удобрений, а также применение в системах хранения энергии, чтобы определить наиболее перспективное направление.

"В этом процессе мы сотрудничаем с различными международными партнерами", - добавили в SOCAR Green.

Отметим, что согласно исследованию рынка низкоуглеродной водородной экономики (Low Carbon Hydrogen Economy Market Study), подготовленному консалтинговой компанией Advisian при поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), Азербайджан обладает значительным потенциалом для развития низкоуглеродной водородной экономики. В отчете подчеркивается, что страна располагает огромными ресурсами возобновляемой энергии (как на суше, так и на шельфе).

Исследование подтвердило коммерческую жизнеспособность производства "зеленого" водорода, а также выявило возможности его поставок на региональные энергетические рынки, включая ЕС. В нем также определены сферы применения водорода в национальном потреблении, обозначены перспективы внедрения водородных технологий в энергетике и промышленности Азербайджана, оценена себестоимость его производства (LCOH), а также рассмотрены потенциальные маршруты экспорта.