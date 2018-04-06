В Азербайджане создан центр изучения и развития рынка криптовалют и технологии блокчейн. Об этом сказал Trend председатель Азербайджанского интернет форума (АИФ) Осман Гюндуз, передает Day.Az.

По словам председателя АИФ, на кануне состоялась встреча с участием заинтересованных сторон в рамках которого был учрежден центр и определены основные направления его будущей деятельности.

"Составлен план мероприятий центра, среди которых проведение просветительских работ, подготовка предложений по вопросу регулирования рынка криптовалют и блокчейн, а также оказание консалтинговых услуг в этой сфере. В рамках создания центра зарегистрирован интернет ресурс blockchain.az, который будет введен в эксплуатацию в течение ближайшей недели. Вместе с тем планируется проведение бесплатных тренингов по криптовалютам и блокчейн для представителей СМИ, чтобы информация по данной отрасли подавалась грамотно", - сказал Гюндуз.

В перспективные планы Центра, как сказал Гюндуз, входит приглашение иностранных экспертов в этой сфере и подготовка предложений для компаний и банков касательно применения технологий блокчейн, подготовки к ICO.

Как сказал ранее председатель АИФ, следует также изучить опыт соседних стран, которые достигли определенного прогресса в этой области и у которых сформирована соответствующая инфраструктура и экосистема.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook