Врач предупредил о скрывающих много сахара продуктах

Терапевт Рупи Ауйла рассказал, что некоторые продукты скрывают много сахара. Об этом врач написал в Instagram, передает Day.Az.

Доктор отметил, что много скрытого сахара содержится в хлебе (особенно белом), различных соусах, заправках для салата, магазинных йогуртах и фруктовых соках. Ауйла добавил, что этот ингредиент также в большом количестве добавляют в хлопья, гранолу и готовые блюда, например супы. Кроме того, он призвал отказаться от десертов и сладкой газировки.

"Приготовить суп дома просто, а с бесчисленными рецептами, доступными в интернете, вы обязательно найдете блюдо по вкусу. Если же вы покупаете суп, то изучайте этикетку, чтобы выбрать вариант с наименьшим количеством сахара", - рекомендовал Ауйла.

Врач подчеркнул, что избыток сахара в рационе может приводить ко множеству негативных последствий для здоровья: лишнему весу, неалкогольной жировой болезни печени, высокому давлению, проблемам с кишечником и психикой.