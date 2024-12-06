Блогер описал китайцев фразой «высмеивают нашу кухню, зато сами едят странные мерзости»

Тревел-блогер и путешественник описал китайцев фразой "высмеивают русскую нашу кухню, зато сами едят странные мерзости".

Как передает Day.Az, об этом он рассказал в личном блоге на платформе "Дзен".

"Например, китайцы не понимают, почему русские так любят молочку, молоко, сливки, сметану, творог, сыры, весь этот список в Стране восходящего солнца не пользуется спросом", - написал автор публикации.

По его словам, молоко в КНР пьют разве что маленькие дети, взрослые не употребляют молочку совсем. Китайцы также не разделяют любовь россиян к соленьям. Они считают, что после засолки естественный вкус овощей пропадает.

"В остальном русская кухня кажется китайцам весьма скучной, слишком мало специй, слишком простые сочетания вкусов, - добавил блогер. - Конечно, людям, употребляющим летучих мышей, пожалуй, все что угодно покажется скучным".