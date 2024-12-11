Как сделать твердую хурму мягкой и сладкой

Даже в декабре есть риск купить твердую хурму. Чаще всего такие плоды будут менее сладкими и очень терпкими.

Как передает Day.Az, хорошо, что даже в домашних условиях это можно исправить.

Не обязательно выкидывать плоды, которые оказались недозрелыми. Считается, что хурма становится спелой, как только начинаются первые морозы. Это нужно взять на заметку. Дома ягоду можно поместить в морозилку на несколько часов. После переложите ее в холодильник: она слегка изменит цвет на более темный. И, конечно, станет мягче и слаще.

Хурма поддается не только холоду, но и теплу. Положите плод в воду, нагретую до 40-45 ℃, на 2-3 часа. Эффект будет аналогичный.

Также плоды рекомендуется положить в холодильник вместе с яблоками. Этилен, газ, который выделяют яблоки, ускоряет созревание "соседствующих" фруктов, подсказала специалист Роскачества Татьяна Филатова.

А Gastronom.ru ранее объяснил, как выбирать хурму. Вкус отличается в зависимости от сорта. Любая зрелая хурма должна быть мягкой, с тонкой, блестящей кожицей, а ее плодоножка и листики - подсохшими.