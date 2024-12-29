Критерии выбора сладких подарков для детей

При выборе сладких подарков на Новый год для ребенка важно обратить внимание на состав конфет, рассказала "Известиям" врач-педиатр "Семейной клиники" на Часовой Мария Воротынцева, передает Day.Az.

Следует избегать продуктов с искусственными добавками, такими как усилители вкуса и аромата, а также консервантами, маслами и жирами ненатурального происхождения, отметила врач. Упаковка должна быть целой, а срок годности - актуальным.

"Убедитесь, что перечень всех сладостей указан на упаковке. Если в подарке присутствует игрушка, она должна находиться в отдельной упаковке, а на самой игрушке должна быть указана вся необходимая информация, включая состав и страну производства", - напомнила Воротынцева.

Она призвала также обратить внимание на пищевую ценность сладостей. В период новогодних праздников лучше отдавать предпочтение менее калорийным вариантам, таким как зефир, мармелад или пастила, указала врач. Детям до трех лет лучше вообще избегать конфет, поскольку их пищеварительная система еще недостаточно развита.

Для детей до шести лет рекомендуется ограничивать употребление конфет до одной-двух штук в день, а дети старше шести лет могут съедать две-три конфеты в день. Однако важно следить за общим количеством потребляемого сахара.

Покупать сладкие подарки следует исключительно в официальных магазинах, супермаркетах или специализированных торговых точках. Обратите внимание на репутацию производителя - известные бренды обычно тщательно контролируют качество своей продукции и используют натуральные ингредиенты.