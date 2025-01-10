Корицу называют эликсиром молодости: Эксперт раскрыла её уникальные свойства

Для успешного вливания в трудовой процесс после праздников советуют заниматься спортом и чаще проводить время на воздухе. Это поможет восстановить силы и сохранить организм в бодрости. Однако адаптация может пройти гораздо легче благодаря всего одной популярной пряности - корицы.

Как передает Day.Az, о полезных свойствах специи Life.ru рассказала нутрициолог Лариса Никитина.

По словам собеседницы, ещё корица полезна для женского здоровья. Например, пряность способна нормализовать менструальный цикл и даже увеличить либидо. Кроме того, специя активно используется в косметологии в качестве средства для волос. Она улучшает блеск и сияние локонов, а также придаёт им упругость.

Однако для полезного воздействия корицы на организм важно не перебарщивать с её ежесуточным потреблением, которое должно ограничиваться пятью-шестью граммами в сутки - то есть не больше чайной ложки. Для детей этот показатель нужно делить надвое, а беременным же и вовсе рекомендуется баловать себя всего несколькими граммами пряности в неделю. Также не следует забывать о противопоказаниях. Например, альтернативу специи стоит поискать людям с болезнями ЖКТ, нарушениями свёртываемости крови и аллергикам, подытожила Никитина.