https://news.day.az/gurmaniya/1729935.html Названы главные компоненты здорового завтрака Как известно, завтрак - основной прием пищи, который наполняет человека необходимыми минералами и снабжает силами на жизнедеятельность. Но когда необходимо завтракать, и какие компоненты должны присутствовать в этой трапезе?
Названы главные компоненты здорового завтрака
Как известно, завтрак - основной прием пищи, который наполняет человека необходимыми минералами и снабжает силами на жизнедеятельность. Но когда необходимо завтракать, и какие компоненты должны присутствовать в этой трапезе?
Доктор медицинских наук, диетолог Маргарита Королева в беседе с "Радио 1" сообщила, что завтрак - основной прием пищи, который запускает все метаболические процессы, потому в нем должны быть все фундаментальные компоненты, передает Day.Az.
"Сложные углеводы в составе завтрака самые приоритетные, но это могут быть и углеводы из термически обработанных овощей. Котлета из состава рыбы, птицы или мяса тоже вполне приемлема для завтрака. Натуральные продукты являются основой питания", - сказала эксперт.
Также, по ее мнению, в составе завтрака должны быть молочные и кисломолочные продукты, разнообразные крупы, которые специальным образом обрабатывались и сохранили всю питательную ценность.
"Завтрак должен быть в первый час после пробуждения. И здоровый завтрак даёт возможность поддерживать когнитивную функцию, а самое главное - дает силы для всех дел", - заявила диетолог.
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