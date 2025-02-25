Названы главные компоненты здорового завтрака

Как известно, завтрак - основной прием пищи, который наполняет человека необходимыми минералами и снабжает силами на жизнедеятельность. Но когда необходимо завтракать, и какие компоненты должны присутствовать в этой трапезе?

Маргарита Королева в беседе с " Доктор медицинских наук, диетологв беседе с " Радио 1 " сообщила, что завтрак - основной прием пищи, который запускает все метаболические процессы, потому в нем должны быть все фундаментальные компоненты, передает Day.Az

"Сложные углеводы в составе завтрака самые приоритетные, но это могут быть и углеводы из термически обработанных овощей. Котлета из состава рыбы, птицы или мяса тоже вполне приемлема для завтрака. Натуральные продукты являются основой питания", - сказала эксперт.

Также, по ее мнению, в составе завтрака должны быть молочные и кисломолочные продукты, разнообразные крупы, которые специальным образом обрабатывались и сохранили всю питательную ценность.

"Завтрак должен быть в первый час после пробуждения. И здоровый завтрак даёт возможность поддерживать когнитивную функцию, а самое главное - дает силы для всех дел", - заявила диетолог.