Любителей горячей пищи предупредили

Онколог Владимир Ивашков заявил, что у любителей горячей пищи повышается риск развития рака желудка. Об этом он рассказал в интервью для YouTube-канала журналистки Надежды Стрелец, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"У нас существуют четкие критерии. Рак желудка появляется из-за употребления острой и горячей пищи. В некоторых исследованиях есть данные, что сырая пища тоже приводит к повышению риска развития рака желудка", ─ предупредил Ивашков.

По словам эксперта, также для профилактики данного заболевания необходимо отказаться от курения и употребления алкогольных напитков. Тем не менее, как подчеркнул медик, даже если человек устранил все перечисленные факторы риска, то это еще не гарантия того, что рак желудка никогда не появится. Однако данные привычки приближают развитие патологии, заключил врач.