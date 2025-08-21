У кофе нашли полезное для психики свойство

Кофеин способен предотвращать развитие депрессии, вызванной хроническим стрессом, воздействуя на связь между кишечником и мозгом. К такому выводу пришли ученые из Медицинского университета Чунцина в Китае. Работа опубликована в журнале European Journal of Pharmacology (EJP), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В эксперименте с участием лабораторных мышей ученые смоделировали хронический стресс, известный своей способностью вызывать поведенческие изменения, схожие с депрессивными симптомами у человека. Одной группе животных предварительно вводили кофеин, после чего сравнивали их поведение, состояние кишечника и уровень воспаления в организме с мышами, которые подвергались стрессу без какой-либо защиты.

Результаты оказались показательными: мыши, получавшие кофеин, вели себя так же активно, как и контрольная группа, не подвергшаяся стрессу. У них сохранялся интерес к сладкой воде, не снижалась масса тела и не возникало признаков депрессивного поведения. Кроме того, у этих животных не наблюдалось разрушения кишечного барьера, а уровень воспалительных молекул в крови и в гиппокампе - зоне мозга, связанной с настроением - оставался в пределах нормы. Уровень белков, обеспечивающих целостность слизистой кишечника, не снижался, а состав микрофлоры был близок к здоровому.

Авторы подчеркивают, что работа пока носит предварительный характер. Речь идет о профилактическом эффекте: неясно, может ли кофеин облегчать уже существующую депрессию. Однако полученные данные подтверждают важность дальнейших исследований связи между питанием, микрофлорой кишечника и психическим здоровьем.