Врач дал пять советов сладкоежкам

Координатор программы по питанию в колледже Анхангуэра Вагнер дос Рейс заявил, что снизить потребление сахара можно, не теряя при этом удовольствия от еды. В беседе с изданием Terra он дал сладкоежкам пять советов, которые помогут облегчить данный процесс, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Обычный хлеб часто содержит добавленный сахар. Выбирайте цельнозерновой хлеб или попробуйте домашние рецепты", - отметил Рейс. Что касается белого сахара, его он посоветовал заменить на бананы, яблоки или молотую корицу.

Вместо газированных напитков диетолог призвал пить воду с дольками лимона, мятой и имбирем. В качестве альтернативы печенью он предложил сухофрукты, орехи, а также банановые, яблочные и кокосовые чипсы. Любителям шоколада врач порекомендовал выбирать такие варианты, в которых содержится от 70 процентов какао.