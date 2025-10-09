Ученые рассказали об опасности сладких и диетических напитков для печени

Сладкие и низкокалорийные газированные напитки могут одинаково повышать риск развития метаболически-ассоциированной стеатотической болезни печени (MASLD), ранее известной как неалкогольная жировая болезнь печени (NAFLD).

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщили в журнале Medical Xpress.

Новое исследование показало, что регулярное употребление как сладких, так и искусственно подслащенных напитков связано с заметным ростом вероятности развития MASLD. По данным ученых, потребление более 250 г таких напитков в день повышало риск заболевания печени.

В течение 10 лет наблюдения болезнь развилась у 1,178 участников, а 108 человек умерли от связанных с ней осложнений. Особенно настораживает то, что именно диетические напитки показали связь не только с накоплением жира в печени, но и с повышенной смертностью от заболеваний этого органа.

Кроме того, избыток сахара в обычных напитках вызывает скачки уровня глюкозы и инсулина, способствует набору веса и повышению мочевой кислоты - всё это ускоряет накопление жира в печени. Искусственные подсластители же могут нарушать работу микрофлоры кишечника и усиливать тягу к сладкому.

Исследователи пришли к выводу, что замена газированных напитков водой снижает риск MASLD на 12,8-15,2%, тогда как переход со сладких на диетические напитки не дает положительного эффекта. Самое безопасное решение - ограничить оба типа напитков. Вода остается лучшим выбором: она снижает метаболическую нагрузку и препятствует накоплению жира в печени", отметил ведущий автор работы Ли Хэ Лю.