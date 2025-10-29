Биолог предупредила о неочевидном вреде глинтвейна

Глинтвейн - напиток, который согревает и улучшает настроение за счет приятного аромата и вкуса и дарит ощущение комфорта в холодное время, но его употребление может причинить вред здоровью.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина.

Она напомнила, что глинтвейн готовится в алкогольном и безалкогольном вариантах и его пьют всегда горячим. По ее словам, в безалкогольном глинтвейне нужно контролировать количество сахара, так как напиток делают на соках и при кипячении их концентрация повышается из-за выпаривания воды, сообщает 360.ru.

"От компонентов любого глинтвейна может развиться аллергическая реакция. Напиток более вреден для организма из-за наличия алкоголя, который повышает нагрузку на печень и сердце, особенно при частом и обильном потреблении. Кроме того, такой глинтвейн содержит сахар и вино, что увеличивает калорийность и может способствовать набору веса", - предупредила эксперт в разговоре с Lenta.Ru, добавив, что сочетание алкоголя и сахара может вызывать скачки артериального давления.

При этом Лялина отметила, что алкогольный глинтвейн при умеренном употреблении может приносить пользу благодаря полифенолам и согревающему эффекту, но несет риски из-за содержания алкоголя и сахара. В свою очередь, безалкогольный глинтвейн - более безопасная и универсальная альтернатива с сохранением полезных свойств пряностей, однако важно контролировать количество добавляемого сахара, заключила она.

В свою очередь, врач-диетолог и эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen рассказала "Известиям", что в привычный горячий напиток, приготовленный на основе трав или чая, можно добавить имбирь, корицу и гвоздику. Пряное и ароматное сочетание не только добавит новых вкусов, но и выполнит "эффект согревания", столь полезный в прохладный сезон. Дело в том, что имбирь содержит в себе алкалоид гингерол, именно он оказывает воздействие на тепловые рецепторы языка, влияя на термогенез. В приготовлении такого напитка лучше использовать свежий корень имбиря, однако не исключен и имбирь в порошке. Пить напиток можно в течение дня на протяжении всего осенне-зимнего сезона.