Диетолог указала на опасность тыквенного латте

Диетолог Наталья Павлюк рассказала об опасности популярного осеннего напитка - тыквенного латте.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, в беседе с "Радио 1" специалист отметила, что сорбат калия - это консервант, который предотвращает рост плесени, дрожжей и бактерий. Его используют в колбасах, сосисках, йогуртах и сырах. В небольших количествах он безопасен, но при превышении нормы может быть вреден.

Эксперт также отметила, что латте относится к ультраобработанным продуктам, которые способствуют набору веса, гипертонии и другим хроническим заболеваниям. По ее словам, напитки с сахаром ведут к кариесу, нарушению обмена веществ и метаболическому синдрому.