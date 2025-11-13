Пристрастие к одному напитку связали с облысением

Пристрастие девушек к популярной матче связали с облысением.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, подробности публикует New York Post.

В соцсетях завирусились видео, в которых блогерши жалуются на внезапное выпадение волос. По словам многих женщин, проблемы с волосами у них начались после частого потребления одного напитка - матчи.

Диетолог Стефани Шифф заявила, что матча действительно может влиять на состояние волос, хоть и не напрямую.

"Возможно дело не в самом чае, а в танинах, содержащихся в нем", - пояснила она и добавила, что вещество может затруднять усвоение железа в организме, нехватка которого часто приводит к выпадению волос.

Кроме того, причиной может стать и кофеин, который содержится в матче. "Чрезмерное потребление кофеина может повысить уровень гормонов стресса, что у некоторых людей может спровоцировать частичное облысение", - подытожила врач Эми Шапиро.