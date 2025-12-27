Названа допустимая порция красной икры

Икру рекомендуется употреблять в небольших количествах - не более 20-30 граммов в день, поскольку в ней содержится большое количество соли.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, допустимую порцию продукта назвала главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

При этом специалист напомнила, что икра - прекрасный источник белка, полиненасыщенных жирных кислот, лецитина, витаминов D, А, Е и B12, а также минеральных веществ - фосфора, цинка, селена и железа.

Стародубова добавила, что при употреблении бутербродов с икрой стоит учитывать общее количество калорийных и соленых блюд в новогоднем меню, соблюдать меру и не переедать.