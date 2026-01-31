Названа страна с самыми вкусными блюдами в мире

Греческую кухню вновь признали самой вкусной в мире. Рейтинг стран с самыми вкусными и наиболее невкусными блюдами опубликовал ресурс World Population Review, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В первую тройку, помимо Греции, также вошли Италия и Мексика. За ними расположились Турция, Испания, Португалия, Индонезия, Франция, Япония и КНР. Еда из данных в текущем году получила самые высокие оценки. При этом ТОП-10 с 2024 года практически не претерпел никаких изменений.

Наиболее невкусные блюда, по данным ресурса, готовят в Никарагуа, Лаосе и Боливии. Они заняли последние три строчки в списке, состоящем из 99 государств.