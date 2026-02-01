Какой вид борща полезнее для организма?

Назвать самый полезный вид борща нельзя, так как каждый - например, с салом, шкварками, с мясом и вегетарианский - имеет свои полезные свойства. Например, вегетарианский борщ помогает нормализовать пищеварение, рассказала "Газете.Ru" врач-гастроэнтеролог медицинского центра "Будь Здоров" на Рязанском проспекте Александра Ковалева, передает Day.Az.

"Для приготовления борща используется большое количество овощей, которые являются источниками клетчатки - свекла, капуста, морковь и лук. При употреблении данного блюда в организм поступает огромное количество волокон, благодаря чему улучшается пищеварение. Борщ, приготовленный на основе мясного бульона, содержит также коллаген, аминокислоты, белки и желатин, и небольшое количество полученных из костной ткани животных солей кальция, меди, натрия, фосфора и цинка", - объяснила доктор.

Сало, часто добавляемое в традиционный борщ, также имеет в составе полезные нутриенты, но оно практически полностью состоит из триглицеридов. По словам Ковалевой, его нельзя употреблять в большом количестве, и оно не показано лицам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, особенно с атеросклерозом, с жировой болезнью печени и панкреатитом.

"Благодаря своему составу борщ можно отнести к полезным продуктам, однако регулярно его употреблять не следует: этот суп является достаточно калорийным, и его калорийность возрастает при добавлении сала и сметаны. Кроме того, у ряда людей употребление борща может спровоцировать рефлюкс и вызвать изжогу", - заметила доктор.